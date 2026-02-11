3.72 BYN
Ад ініцыятыў да праектаў: Маладзёжны савет пры Савеце Рэспублікі праводзіць справаздачнае пасяджэнне
Аўтар:Сцефанія Вінічак
Ад заканадаўчых ініцыятыў да праектаў па павышэнні фінансавай пісьменнасці насельніцтва. Маладзёжны савет пры Савеце Рэспублікі праводзіць справаздачнае пасяджэнне з удзелам спікера верхняй палаты беларускага парламента. На разглядзе маладых парламентарыяў каля двух дзясяткаў ініцыятыў.
12 лютага ў Савеце Рэспублікі - Дзень маладзёжнай палітыкі. Музей Савета Рэспублікі вельмі шмат гасцей за ўсю сваю гісторыю пабачыў. Моладзь - самая любімая мэтавая аўдыторыя. Пасяджэнне праходзіць упершыню сёлета, у 2025-м моладзь прапаноўвала новыя фарматы. Гэта і тэма аховы здароўя, і дэмаграфічнай бяспекі, і нават заканадаўчыя ініцыятывы (больш падрабязна - глядзіце відэа).