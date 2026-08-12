Ад "Вішнёвага фестывалю" да лічбавага атласа - Віцебская вобласць перазагружае турызм

Рэалізацыя турыстычнага патэнцыялу - адзін з прыярытэтаў Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі да 2030 года. Галіна павінна значна павысіць уклад у эканоміку Беларусі. Зручная лагістыка і навігацыя, сучасная інфраструктура, разнастайны турпрадукт. Сфера павінна прайсці сур'ёзную трансфармацыю, у тым ліку і лічбавую. Як гэтыя задачы вырашаюць у Віцебскай вобласці: што зроблена і што засталося - глядзіце відэа.