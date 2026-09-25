Ад знакамітых акадэмікаў да юных даследчыц: першы форум жанчын-вучоных праходзіць у Мінску

Першы форум жанчын-вучоных Беларусі праходзіць у Мінску. Сотні прадстаўніц сабраліся на адной пляцоўцы, каб і заявіць пра сябе, і прапанаваць новае, у тым ліку для эканомікі краіны.

Беларуская навука сёння гаворыць і жаночым голасам. Амаль 40 % ад агульнай колькасці даследчыкаў у краіне - прадстаўніцы прыгожага полу. Накіраваць гэты магутны інтэлектуальны патэнцыял - задача і першага форуму жанчын-вучоных, які сабраў каля 400 чалавек з розных гарадоў Беларусі (гл. відэа).