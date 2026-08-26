Адбіццё атак і прыкрыццё з паветра: у Беларусі стартавалі вучэнні ВПС і войскаў СПА
Вучэнні ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны стартавалі ў Беларусі. Вайскоўцы правяраюць гатоўнасць падраздзяленняў па адбіцці атак з паветра і забяспечваюць супрацьпаветранае прыкрыццё. Падчас манеўраў будуць адпрацоўвацца новыя спосабы і прыёмы вядзення баявых дзеянняў у сучасных ваенных канфліктах.
26 жніўня зенітныя ракетныя войскі выконваюць так званыя электронныя пускі, баявыя адпрацуюць ужо ў верасні на палігоне Ашулук у Астраханскай вобласці.
Яшчэ 10 хвілін таму на полі была абсалютная цішыня, але вось з'явілася ваенная тэхніка. Комплекс С-400 разгарнуў сваю моц, сваю сілу, зараз дзесьці пачынаецца бой. Што такое наогул вучэнні ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны? Зараз ідзе імітацыя паветранага бою. Г. з. дзесьці вайскоўцы разумеюць, што пачынаецца ўварванне ў нашу краіну з паветра.
Комплекс С-400 маніторыць паветраную прастору і чакае, што ў найбліжэйшы час дзесьці ў небе з'явяцца самалёты. Гэта могуць быць знішчальнікі, дроны, іншыя паветраныя судны. Што менавіта прыляціць, невядома.
Пасля завяршэння гэтых манеўраў зенітчыкі адпраўляюцца ў Расію на тэрыторыю Ашулук, дзе адпрацуюць такі водны, але ўжо з баявой стральбой.