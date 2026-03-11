3.73 BYN
Адданасць справе і любоў да малой радзімы - нашчадкавыя хлебаробы ўдастоены дзяржузнагарод
Аўтар:Аляксандра Гойтан
Заслужаныя ўзнагароды і пашана тым беларусам, хто многія гады сумленна працуе на карысць краіны і застаецца верным прафесіі.
Указам Прэзідэнта № 32 прадстаўнікі розных сфер удастоены дзяржузнагарод. Браты Віктар і Мікалай Сіцько і Сяргей Янучок - прадстаўнікі аднаго калектыву сельгаспрадпрыемства "Кухчыцы". Калегі ўдастоены медаля "За працоўныя заслугі".
На поўдні Мінскай вобласці ў Клецкім раёне знаходзяцца шырокія ўраджайныя палі сельгаспрадпрыемства "Кухчыцы". 86 гадоў тут берагуць любоў да роднай зямлі, шануюць агратрадыцыі і тэхналогіі. У калектыве працуе больш за 200 чалавек, сярод якіх працоўныя дынастыі і рэкардсмены краіны (гл. відэа).