Адміністрацыя Прэзідэнта Беларусі працягвае выязныя прыёмы грамадзян у рэгіёнах | 02.04.2019
Гэта сёння адна з самых зручных і запатрабаваных формаў работы сярод насельніцтва. Работу са зваротамі грамадзян на пастаянным кантролі трымае Прэзідэнт. Сустрэчы запланаваны з сённяшняга дня і па 5 красавіка. Гэты выязны прыём будзе асаблівым. Прадстаўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта правераць, як мясцовыя ўлады вырашаюць пытанні, якія жыхары раёнаў накіравалі ў БелТА падчас акцыі "Ваша пытанне Прэзідэнту" пры падрыхтоўцы і правядзенні "Вялікай размовы з Прэзідэнтам".
Так, сёння намеснік начальніка галоўнага эканамічнага ўпраўлення - начальнік упраўлення развіцця рэгіянальнага патэнцыялу Святлана Скалабан правядзе прыём у Нясвіжскім райвыканкаме.