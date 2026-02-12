3.72 BYN
"Адно акно" скарачае колькасць дакументаў больш як па сотні адміністрацыйных працэдур
Важны крок у інтарэсах людзей. Уступіў у сілу ўказ Прэзідэнта, які скарачае колькасць дакументаў больш як па сотні адміністрацыйных працэдур.
Па многіх выпадках зараз не трэба пацвярджаць аплату, звесткі будуць падцягвацца з АРІП аўтаматычна. Таксама аўтаматычна будуць узаемадзейнічаць паміж сабою дзяржорганы.
Па ўсёй краіне працуе 158 службаў "Адно акно" (роўна па колькасці адміністрацыйных адзінак). Попыт на паслугі заўсёды вялікі, але наведвальнікі задаволеныя.
"Адно акно" - гэта адзіны дыспетчар усіх адміністрацыйных працэдур. Усё, што трэба ад чалавека, - заяўка, далей профільныя спецыялісты самі разбяруцца. Але гэта толькі адзін з інструментаў, які даступны грамадзянам. Камунікацыя паміж дзяржорганамі і людзьмі пастаянна ўдасканальваецца. Важны крок - як раз указ Прэзідэнта № 5 (гл. відэа).