Адукацыя і выхаванне: як сёння ўмацоўваецца тандэм тэорыі і практыкі
Развіццё чалавечага патэнцыялу - адзін з прыярытэтаў стратэгіі на гэту пяцігодку.
Асноўныя акцэнты: якаснае навучанне і выхаванне гарманічнай і патрыятычнай асобы. Прэзідэнт Беларусі пазначыў ключавы арыенцір: сістэме адукацыі неабходна рыхтаваць кадры "новай фармацыі". Гэта значыць максімальна зблізіць аўдыторыі ВНУ і цэха прадпрыемстваў.
Сёння рэйтынгі прафесій змяняюцца хутчэй, чым надвор'е. Тэхналагічныя рыўкі, геапалітычныя штормы і дэмаграфічныя зрухі - кожны з гэтых фактараў сам па сабе здольны перакроіць рынак працы. Ужо праз 15-20 гадоў адбудзецца татальны апгрэйд.
Але дзейнічаць трэба на апярэджанне. Патрэбнасць эканомікі ў кваліфікаваных "руках" і "розумах" дыктуе свае правілы: сувязь адукацыі і вытворчасці павінна быць бясшвовай. Калі прадпрыемства становіцца для студэнта другой навучальнай пляцоўкай, выйграюць усе - і малады спецыяліст, і дзяржава (гл. відэа).