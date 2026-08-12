Адзін з самых эфектных відаў на сонечнае зацьменне быў у Гродне

У сталіцы зацьменне пачалося прыкладна ў 20:10 па мінскім часе. Максімальная фаза прыпала на палову а дзявятай, а завершылася з'ява каля 9 вечара. У Мінску Месяц закрыў каля 51 % сонечнага дыска. Адзін з самых эфектных відаў сярод беларускіх гарадоў назіраўся ў Гродне - там пакрыццё дасягнула 76 %. Падзея літаральна запоўніла сацыяльныя сеткі: карыстальнікі па ўсім свеце масава публікуюць фота і відэа зацьмення, ствараючы эфект "глабальнага касмічнага флэшмобу".