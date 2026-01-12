Глядзець анлайнПраграма ТБ
Адзіны дзень дэпутата пройдзе 14 студзеня ў Мінску

Адкрыты дыялог з прадстаўнікамі ўлады - традыцыйная практыка прамых зносін для рашэння пытанняў.

14 студзеня кожны жыхар Мінска без папярэдняга запісу можа трапіць на прыём да дэпутата Мінскага гарадскога савета дэпутатаў. Праблемы ў камунальнай сферы, утрыманне дваровых тэрыторый і пад'ездаў, а таксама растлумачэнне праў прадпрымальнікаў і зямельныя спрэчкі атрымаецца ўладзіць напроста - дзень у дзень.

Дэпутаты Мінгарсавета адкажуць на хвалюючыя грамадзян пытанні і асабіста дадуць неабходныя рэкамендацыі, каб паскорыць працэс рашэння.

