Адзіны дзень дэпутата пройдзе ў Мінску 14 кастрычніка

У сераду, 14 кастрычніка, у Мінску пройдзе адзіны дзень дэпутата, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на Мінгарвыканкам.У сераду, 14 кастрычніка, у Мінску пройдзе адзіны дзень дэпутата, паведамляе БЕЛТА

Мінчане змогуць прыйсці на прыём да дэпутатаў Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў 14 кастрычніка з 8:00 да 20:00.

Прыёмы будуць праводзіцца ва ўсіх адміністрацыях раёнаў сталіцы. Звярнуцца можна ў любую з іх незалежна ад месца пражывання і без папярэдняга запісу.