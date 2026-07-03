З Ліпеня ў парку Перамогі ў Мінску можна паглядзець на ўнікальныя ўзоры рэтратэхнікі, пачуць армейскія песні і пакаштаваць салдацкай кашы.

Вялікая выстава разгарнулася ўздоўж праспекта Пераможцаў у беларускай сталіцы. З усіх экспанатаў увагу адразу прыцягвае арыгінальны танк Т-35А, адзіны, які захаваўся ў свеце.

Як расказаў Аляксандр Іваноў, галоўны захавальнік фондаў Цэнтральнага парку "Патрыёт" Мінабароны Расіі, такіх танкаў была выпушчана 61 адзінка на Харкаўскім паравозабудаўнічым заводзе. У 1941 годзе практычна ўсе яны былі страчаны ў асноўным ва Украіне. Асноўная прычына - тэхнічныя непаладкі. "Гэта адзіны танк, які застаўся ў арыгінале. Яму пашанцавала, ён трапіў як вучэбны танк у Казанскае танкавае вучылішча", - адзначыў Аляксандр Іваноў.

На выставе экспануецца і сучасная тэхніка, у тым ліку беларускія распрацоўкі "Бялград", "Паланэз".

У 12:00 пачнецца паказальнае выступленне кінолагаў са сваімі падапечнымі, свае пункты разгортваюць спецыялісты супрацьміннага цэнтра, воіны-сувязісты, ваенныя медыкі. Арганізатары абяцаюць конкурсы, прызы, падарункі і, вядома, салдацкую кашу.