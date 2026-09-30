Аграрыі Магілёўшчыны фарміруюць стабфонды і кармавую базу
Аўтар:Андрэй Ястрабаў
Масавая ўборачная ўжо завяршылася і засталася за плячамі хлебаробаў. Справіліся паспяхова. Але работы на палях менш не стала. Надышоў час уборкі і нарыхтоўкі агароднінных культур.
Не змаўкае і шум камбайнаў - многія гаспадаркі пачалі ўборку кукурузы на зерне, каб забяспечыць жывёлагадоўлю якаснымі кармамі і атрымаць прыбытак.
Магілёўскі раён - лідар па вытворчасці агародніннай прадукцыі. У гаспадарцы "Кадзіна" у палях стаіць гарачая пара. Прыйшла чарга адправіцца на захоўванне морквы (гл. відэа).