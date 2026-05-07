Агульнанацыянальная хвіліна маўчання адбудзецца 9 мая ў Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусь ушануе памяць загінуўшых у Вялікай Айчыннай вайне агульнанацыянальнай хвілінай маўчання 9 мая а 12-й гадзіне, піша БЕЛТА.
У эфіры ТБ і радыё, у воінскіх калектывах, на вуліцах, плошчах і іншых грамадскіх месцах краіны журботным рэхам прагучаць удары метранома і мелодыя рэквіема.
У гэты ж час у храмах будзе дадзены набатны звон, а на транспарце прагучаць сігнальныя гудкі, у некаторых месцах прыпыніцца рух.
Беларусь памятае! Памятае кожнага! Спынімся на хвіліну - успомнім усіх, хто пайшоў у неўміручасць, абараніў Радзіму і падарыў нам мірную будучыню!