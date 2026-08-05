Агульны намалот збожжа з улікам рапсу ў Беларусі перавысіў 5,29 млн т
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аграрыі Беларусі намалацілі збожжавых з улікам рапсу 5 млн 291 тыс. т, і гэта амаль на 2 млн больш, чым у гэты ж дзень мінулага года. Культур на збожжа без кукурузы прыбрана на 60 % плошчаў.
Брэсцкая вобласць набліжаецца да паўтарамільённага рубяжа. На рахунку хлебаробаў Мінскай – 1 млн 246 тыс. т новага ўраджаю. Гродзенскі рэгіён вось-вось пераадолее важную адзнаку 1 млн т. Уклад у агульны каравай Гомельскай і Магілёўскай абласцей - 751 тыс. т і 554 тыс. т адпаведна. У Віцебскім рэгіёне намалацілі амаль 400 тыс. т збожжа.