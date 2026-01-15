3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
Акцыя "Ад усёй душы" ахапіла больш як 600 тыс. беларусаў
Аўтар:Лізавета Сіняк
16 студзеня ў Мінску падвялі вынікі рэспубліканскіх акцый "Нашы дзеці" і "Ад усёй душы". Прадпрыемствы, грамадскія арганізацыі, фонды і проста неабыякавыя беларусы штогод прымаюць у іх удзел.
Вынікі рэспубліканскай акцыі "Нашы дзеці"
Падчас навагодніх і калядных святаў, калі больш за ўсё хочацца верыць у казку і сілу чалавечай цеплыні, неабыякавыя беларусы ўжо некалькі дзесяцігоддзяў дораць цуд тым, каму ён патрэбны, падчас акцыі "Нашы дзеці". Яе вынікі падвялі сёння (глядзіце відэа).