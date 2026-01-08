Акцыя "Ад усёй душы": з ветэранамі працы ў Наваполацку сустрэлася Наталля Качанава

У непагодлівыя зімовыя дні дарыць цяпло і клопат працягвае дабрачынная акцыя "Ад усёй душы".

"Для мяне асабліва радасна быць сярод ветэранаў працы горада Наваполацка. Гэта тыя людзі, якія заслугоўваюць усякай павагі. Яны сваёй працай будавалі прадпрыемствы, якія ёсць у гэтым выдатным маладым горадзе, будавалі гэты горад", - адзначыла старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі.