Акцыя "Ад усёй душы": з ветэранамі працы ў Наваполацку сустрэлася Наталля Качанава

У непагодлівыя зімовыя дні дарыць цяпло і клопат працягвае дабрачынная акцыя "Ад усёй душы".

За кубкам гарачай гарбаты з ветэранамі працы ў Наваполацку сустрэлася старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава. Абмеркавалі розныя тэмы: Год беларускай жанчыны, сацыяльную падтрымку, а таксама сусветны парадак.

Ірына Багданава, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:

"Акцыі, якія праходзяць, грэюць нашы душы знутры".

"Для мяне асабліва радасна быць сярод ветэранаў працы горада Наваполацка. Гэта тыя людзі, якія заслугоўваюць усякай павагі. Яны сваёй працай будавалі прадпрыемствы, якія ёсць у гэтым выдатным маладым горадзе, будавалі гэты горад", - адзначыла старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі.

Таксама Наталля Качанава сустрэлася з кіраўнікамі прадпрыемстваў і структурных падраздзяленняў Наваполацкага гарвыканкама. Галоўная тэма абмеркавання - сацыяльна-эканамічнае развіццё Віцебскай вобласці.

