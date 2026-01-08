3.68 BYN
Акцыя "Ад усёй душы": з ветэранамі працы ў Наваполацку сустрэлася Наталля Качанава
У непагодлівыя зімовыя дні дарыць цяпло і клопат працягвае дабрачынная акцыя "Ад усёй душы".
За кубкам гарачай гарбаты з ветэранамі працы ў Наваполацку сустрэлася старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі Наталля Качанава. Абмеркавалі розныя тэмы: Год беларускай жанчыны, сацыяльную падтрымку, а таксама сусветны парадак.
Ірына Багданава, член Саюза пісьменнікаў Беларусі:
"Акцыі, якія праходзяць, грэюць нашы душы знутры".
"Для мяне асабліва радасна быць сярод ветэранаў працы горада Наваполацка. Гэта тыя людзі, якія заслугоўваюць усякай павагі. Яны сваёй працай будавалі прадпрыемствы, якія ёсць у гэтым выдатным маладым горадзе, будавалі гэты горад", - адзначыла старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі.
Таксама Наталля Качанава сустрэлася з кіраўнікамі прадпрыемстваў і структурных падраздзяленняў Наваполацкага гарвыканкама. Галоўная тэма абмеркавання - сацыяльна-эканамічнае развіццё Віцебскай вобласці.