Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Акцыя "Ад усёй душы" зазірнула ў госці да пастаяльцаў пансіяната "Выток"

Традыцыйная акцыя "Ад усёй душы" зазірнула ў госці да пастаяльцаў Мінскага гарадскога сацыяльнага пансіяната "Выток". Нацыянальны статыстычны камітэт віншуе 255 падапечных.

Важным момантам дабрачыннай місіі стала віншаванне аднаго з жыхароў пансіяната - ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, які атрымаў раненні падчас баявых дзеянняў. Сямён Еўдакімавіч Бераснеў сёлета адзначыў юбілей - 105 гадоў.

Акцыя "Ад усёй душы" ахопіць больш за 1 млн 600 тыс. чалавек ва ўзросце ад 65 гадоў, якія пражываюць у Беларусі.

Разделы:

Грамадства