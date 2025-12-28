3.72 BYN
Акцыя "Ад усёй душы" зазірнула ў госці да пастаяльцаў пансіяната "Выток"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Традыцыйная акцыя "Ад усёй душы" зазірнула ў госці да пастаяльцаў Мінскага гарадскога сацыяльнага пансіяната "Выток". Нацыянальны статыстычны камітэт віншуе 255 падапечных.
Важным момантам дабрачыннай місіі стала віншаванне аднаго з жыхароў пансіяната - ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, які атрымаў раненні падчас баявых дзеянняў. Сямён Еўдакімавіч Бераснеў сёлета адзначыў юбілей - 105 гадоў.
Акцыя "Ад усёй душы" ахопіць больш за 1 млн 600 тыс. чалавек ва ўзросце ад 65 гадоў, якія пражываюць у Беларусі.