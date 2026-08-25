Акцыя ДАІ "Увага - дзеці!" праходзіць у Беларусі з 25 жніўня па 5 верасня
ДАІ ўзмацняе працу на дарогах Беларусі. 25 жніўня ў краіне стартавала акцыя "Увага - дзеці!". Яе галоўная задача - папярэдзіць аварыі з удзелам непаўналетніх і нагадаць дарослым пра адказнасць за бяспеку дзяцей.
Да пачатку навучальнага года застаецца тыдзень. Вось-вось юных удзельнікаў руху на дарогах стане больш, а значыць, вадзіцелям важна быць асабліва ўважлівымі.
Першае, што трэба запомніць: да 5 верасня ў светлы час сутак аўтамабіль павінен рухацца з уключаным блізкім святлом фар або дзённымі хадавымі агнямі. Такая мера патрэбна найперш для таго, каб зрабіць транспарт больш заўважным для дзяцей і іншых удзельнікаў дарожнага руху.
У бліжэйшыя дні супрацоўнікі ДАІ будуць працаваць каля школ, дзіцячых садкоў, пешаходных пераходаў і ў дварах. Інспектары пракантралююць выкананне хуткаснага рэжыму і правілаў праезду пераходаў, а таксама звернуць увагу на перавозку дзяцей у аўтамабілях.