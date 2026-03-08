Акцыя "Мы - грамадзяне Беларусі!" ахопіць больш за 3 тыс. маладых людзей з усёй Беларусі

У Канстытуцыйным судзе 25 юнакам і дзяўчатам, якія дасягнулі 14 гадоў, уручылі пашпарт грамадзяніна Беларусі. Маладыя людзі, якія прадстаўляюць усе вобласці і Мінск, ужо многага дасягнулі ў жыцці: атрымліваюць высокія ацэнкі, заваёўваюць перамогі ў алімпіядах і інтэлектуальных турнірах, маюць поспехі ў творчасці і спорце, удзельнічаюць у сацыяльных праектах.

Для дарослага чалавека пашпарт - гэта звыклы атрыбут жыцця, без якога не аформіць ні аднаго важнага для жыцця дакумента. Для юнака або дзяўчыны, якія толькі ўступаюць у самастойнае жыццё, гэты момант - сапраўдная мяжа. Атрымаць пашпарт грамадзяніна Рэспублікі Беларусь - значыць не проста змяніць "дзіцячае" пасведчанне на "дарослае", гэта значыць упісаць сваё імя ў гісторыю краіны (гл. відэа).