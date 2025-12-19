Акцыя "Нашы дзеці" прынесла вялікае навагодняе свята ў Салігорск

Для дзяцей з Мінскай вобласці сёння вялікае свята ў Салігорску. Яно аб'яднала больш за паўтысячы дзяцей з кожнага раёна, у тым ліку школьнікаў, якія дасягнулі поспехаў у вучобе, творчасці і спорце. Галоўная абласная ёлка акружыла ўвагай і цяплом, парадавала падарункамі і сюрпрызамі дзяцей, а дарослыя ўжо распрацоўваюць новыя дабрачынныя маршруты. Калейдаскоп навагодніх падзей у Мінскай вобласці парадуе больш як 200 тыс. дзяцей (больш падрабязна – глядзіце відэа)