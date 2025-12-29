Акцыя "Нашы дзеці": сабралі ўсе самыя яркія і кранальныя моманты марафона добрых спраў

Працягваецца рэспубліканская акцыя "Нашы дзеці" - гэта сапраўды ўнікальная традыцыя, якая не проста жыве, але і звязвае ўжо два пакаленні беларусаў. Яна навочна даказвае глыбокую ісціну, не раз агучаную Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам: пакуль жывыя такія традыцыі, моцная і краіна.

Для дзяцей гэтыя пераднавагоднія дні - цэлы каскад яркіх падзей з падарункамі, незабыўнымі прадстаўленнямі і сустрэчамі з добрымі чараўнікамі. Для бацькоў - гэта магчымасць як мага даўжэй захаваць іх сапраўдную веру ў цуд (гл. відэа).