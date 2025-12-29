3.72 BYN
Акцыя "Прафсаюзы - дзецям" зазірнула ў Барысаўскі дом дзіцяці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Надаваць увагу і клопат асабліва важна для дзяцей, якія знаходзяцца ў няпростай жыццёвай сітуацыі. Дабрачынная акцыя "Прафсаюзы - дзецям" зазірнула ў Барысаўскі дом дзіцяці, дзе выхоўваюцца больш за паўсотню дзяцей.
Прадстаўнікі Федэрацыі прафсаюзаў устроілі навагодні паказ з удзелам Дзеда Марозу і Снягуркі, уручылі сертыфікат ад нацыянальнага прафцэнтра на набыццё абсталявання і салодкія падарункі.
Прафсаюзнай акцыі ўжо больш як 20 гадоў. Ініцыятыва набыла дзясяткі фарматаў правядзення. Але сутнасць нязменная - быць побач з дзецьмі, дзяліцца цяплом і клопатам, а таксама ствараць навагодні настрой.