Актыў БСЖ з Магілёўскай вобласці пабываў на экскурсіі ў Палацы Незалежнасці
Субота 3 кастрычніка ў Палацы Незалежнасці атрымалася ажыўленай і яркай.
Самую папулярную экскурсійную пляцоўку краіны наведалі больш за 120 прадстаўніц Магілёўскай вобласці. Экскурсія для жыхарак усходняга рэгіёна Беларусі стала часткай праекта БСЖ "Мы розныя, але мы адзіныя".
Калі звычайныя будні Палаца - гэта сур'ёзныя рабочыя сустрэчы, нарады і саміты, то 3 кастрычніка стаў месцам, дзе беларуская жанчына адчувала сябе як дома. Гонар за краіну і разуменне, што кожная тут важная. Стрымліваць эмоцыі захаплення было немагчыма. Гісторыя, архітэктура, інтэр'еры, дзе працуе Прэзідэнт, нікога не пакінулі абыякавымі.
Пасля завяршэння экскурсіі прадстаўніцы Магілёўскай вобласці дадалі фрагмент на пано. "Карта адзінства" застанецца ў Палацы Незалежнасці як унікальны арт-аб'ект, да стварэння якога прыклалі руку больш за 700 жанчын з усіх рэгіёнаў Беларусі. А праект "Мы розныя, але мы адзіныя" яшчэ працягваецца.