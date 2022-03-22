У Саюзе пісьменнікаў Беларусі - новы старшыня: Аляксандр Карлюкевіч змяніў на пасадзе Мікалая Чаргінца, які ўзначальваў арганізацыю з 2005 года. Рашэнне было прынята на 25-м з'ездзе Саюза пісьменнікаў Беларусі. Упершыню за 5 гадоў у Нацыянальнай бібліятэцы сабраліся літаратары з усёй краіны - 197 дэлегатаў. Такая колькасць забяспечыла кворум. На сустрэчу прыбылі і прадстаўнікі супольнасці з Расіі. З'езд працаваў па Статуце з захаваннем цырыманіялу.