Аляксандр Лукашэнка: Дзяржава для народа - сучасная суверэнная палітыка Беларусі
Дзяржава для народа. Гэта сучасная суверэнная палітыка Беларусі. Пра гэта Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў на рэспубліканскім семінары-нарадзе "Актуалізацыя метадаў і форм працы з насельніцтвам на мясцовым узроўні".
Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на тое, што, як бы ні было цяжка ў розныя перыяды беларускай гісторыі, у краіне заўсёды вытрымлівалі ўстаноўленыя стандарты жыцця чалавека: сацыяльную справядлівасць у грамадстве, роўныя правы і магчымасці ўсіх грамадзян, нацыянальныя, культурныя каштоўнасці і традыцыйны ўклад жыцця. Інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі сёння займаюць важнае месца ў жыцці грамадства, у прыватнасці, у арганізацыі ўзаемадзеяння ўлады і насельніцтва, у забеспячэнні эфектыўнай зваротнай сувязі ў гэтым працэсе. Наладжанае ўзаемадзеянне дзяржорганаў і грамадзян дазваляе больш эфектыўна і справядліва ажыццяўляць працу дзяржавы.
Размова ішла і пра бягучую эканоміка-палітычную сітуацыю. Кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў увагу на тым, што калі хтосьці ў Беларусі спрабуе напоўніць кішэню на сітуацыі з санкцыямі, то дзяржава будзе спыняць гэтыя спробы.
Прэзідэнт: Мы прынялі рашэнне і будзем больш эфектыўна змагацца з фэйкамі
Яшчэ адна важная тэма ў камунікацыі грамадзян і дзяржавы - праўдзівасць інфармацыі. Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў Беларусі будуць больш эфектыўна змагацца з фэйкамі. Урэшце гэта фарміруе давер да афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі.
У мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 700 чалавек. Сярод іх вышэйшыя службовыя асобы, а таксама тыя, хто займае кіруючыя пасады ў дзяржорганах і арганізацыях, прадстаўнікі апарата Савета Міністраў, Савета Рэспублікі, Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу, кіраўніцтва дзяржорганаў, Адміністрацыі Прэзідэнта, прадстаўнікі абл-, райвыканкамаў і мясцовых арганізацый у гарадах, мясцовых Саветаў дэпутатаў, Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце, грамадскіх аб'яднанняў і экспертнай супольнасці, кіраўнікі вядучых СМІ.