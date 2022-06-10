Аляксандр Лукашэнка: Дзяржава для народа - сучасная суверэнная палітыка Беларусі

Дзяржава для народа. Гэта сучасная суверэнная палітыка Беларусі. Пра гэта Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка заявіў на рэспубліканскім семінары-нарадзе "Актуалізацыя метадаў і форм працы з насельніцтвам на мясцовым узроўні".



Кіраўнік дзяржавы звярнуў увагу на тое, што, як бы ні было цяжка ў розныя перыяды беларускай гісторыі, у краіне заўсёды вытрымлівалі ўстаноўленыя стандарты жыцця чалавека: сацыяльную справядлівасць у грамадстве, роўныя правы і магчымасці ўсіх грамадзян, нацыянальныя, культурныя каштоўнасці і традыцыйны ўклад жыцця. Інфармацыйна-камунікатыўныя тэхналогіі сёння займаюць важнае месца ў жыцці грамадства, у прыватнасці, у арганізацыі ўзаемадзеяння ўлады і насельніцтва, у забеспячэнні эфектыўнай зваротнай сувязі ў гэтым працэсе. Наладжанае ўзаемадзеянне дзяржорганаў і грамадзян дазваляе больш эфектыўна і справядліва ажыццяўляць працу дзяржавы.



Размова ішла і пра бягучую эканоміка-палітычную сітуацыю. Кіраўнік дзяржавы акцэнтаваў увагу на тым, што калі хтосьці ў Беларусі спрабуе напоўніць кішэню на сітуацыі з санкцыямі, то дзяржава будзе спыняць гэтыя спробы.

