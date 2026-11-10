Алея ганаровых жыхароў Фрунзенскага раёна адкрылася ў Мінску

Памяць пра тых, хто ўпісаў свае імёны ў гісторыю Мінска. Алею ганаровых жыхароў Фрунзенскага раёна адкрылі ў парку "Дзівівелка". Праект рэалізавалі ў рамках конкурсу грамадзянскіх ініцыятыў. На цэнтральнай алеі ўстанавілі інфармацыйныя стэнды з біяграфіямі і дасягненнямі 24 знакамітых гараджан. Гэта людзі, чые заслугі, праца і адданасць справе спрыялі развіццю не толькі самага буйнога раёна, але і ўсёй сталіцы.

"Гэтая ідэя прыйшла мне ад майго сына. Ён задаў мне пытанне. Адзін раз прыйшоў са школы, яму задалі дамашняе заданне - расказаць пра вуліцу, на якой ён жыве. І так мы сталі цікавіцца, чые ж імёны вартыя сёння вялікай пашаны і глыбокай павагі. Чаму б не стварыць алею тых людзей, якім мы сёння павінны быць удзячныя", - расказала жыхарка г. Мінска Анастасія Кімстач.

Арцём Цуран, старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў:

"Гэтая традыцыя пачалася амаль 20 гадоў таму, і вельмі прыемна бачыць, што праект вырас у вялікі патрыятычны рух. Перш за ўсё мы арыентуем яго на нашых навучэнцаў, на моладзь, на маладых жыхароў Фрунзенскага раёна, бо ў кожнай школе, у кожнай навучальнай установе ёсць стэнд з інфармацыяй пра ганаровых грамадзян раёна".

Цяпер гараджане могуць бліжэй азнаёміцца з гісторыяй раёна праз лёсы тых, хто яго будаваў і развіваў. Стварэнне такіх аб'ектаў - не проста добраўпарадкаванне, а жывы прыклад павагі да пераемнасці пакаленняў.