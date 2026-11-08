Алія Кароткая прадстаўляе Беларусь на конкурсе "Міс Сусвет"
Алія Кароткая, першая віцэ-міс Беларусь 2025 года, адправілася прадстаўляць краіну на 75-м конкурсе "Міс Сусвет" у Пуэрта-Рыка.
8 лістапада першы дзень міжнароднага конкурсу. У 2026 годзе ў ім бяруць удзел больш за 140 прэтэндэнтак на карону. Пакараць сусветныя подыумы беларуска адправілася з вялікім багажом не толькі ведаў, але і касцюмаў. Алія прадэманструе міжнароднаму журы каля 60 вобразаў. Дарэчы, "Міс Сусвет" стане для дзяўчыны шостым конкурсам прыгажосці.
Хто стане ўладальніцай кароны 75-га міжнароднага конкурсу прыгажосці "Міс Сусвет - 2026", даведаемся 24 лістапада.