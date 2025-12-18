3.68 BYN
2.94 BYN
3.45 BYN
Аляксандр Турчын: У Беларусі плануецца пабудаваць 5 млн кв. м арэнднага жылля за пяцігодку
За пяцігодку ў Беларусі плануецца пабудаваць 5 млн кв. м арэнднага жылля. Аб гэтым заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Аляксандр Турчын на другім пасяджэнні VII Усебеларускага народнага сходу, прадстаўляючы на зацвярджэнне Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь на 2026-2030 гады, паведамляе БЕЛТА.
Аляксандр Турчын адзначыў, што якаснае і зручнае асяроддзе для жыцця - гэта ў першую чаргу жыллё, дарогі, транспарт, ЖКГ. Рэсурсы будуць накіраваныя на будаўніцтва і рэканструкцыю арэнднага жылля. Такое рашэнне дазволіць прыцягнуць і захаваць кваліфікаваныя кадры ў рэгіёнах.
"Будаваць будзем там, дзе плануецца рэалізацыя буйных вытворчых праектаў, і для работнікаў найбольш запатрабаваных пасад, маладых спецыялістаў. Гэта зробіць працоўныя рэсурсы рухомымі, мабільнымі, дазволіць шукаць дом каля работы, а не наадварот", - сказаў прэм'ер-міністр.
Аляксандр Турчын дадаў, што попыт на арэнднае жыллё ў беларусаў вялікі.