Аляксандра Рагожніка зацвердзілі на пасадзе старшыні Віцебскага аблвыканкама
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аляксандра Рагожніка зацвердзілі на пасадзе старшыні Віцебскага аблвыканкама на 22-й пазачарговай сесіі абласнога савета дэпутатаў. Новага кіраўніка актыву рэгіёна прадставіў кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Дзмітрый Крутой. Перад старшынёй Віцебскага аблвыканкама пастаўлены канкрэтныя задачы, патрэбна зладжаная і прадукцыйная праца. Рэальнага выніку чакаюць ад АПК і турызму. Акцэнт і на дрэваапрацоўку, улічваючы сыравінны рэсурс рэгіёна.
Падарункі для батутыстаў
Таксама 15 студзеня Дзмітрый Крутой наведаў цэнтр па скачках на батуце ў Віцебску. Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта пагутарыў са спартсменамі і трэнерамі і ўручыў ад імя Аляксандра Лукашэнкі салодкія падарункі членам нацыянальнай зборнай. 90 % яе складаецца з выхаванцаў СДЮШАР № 1 абласнога цэнтра.