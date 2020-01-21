Амбіцыйныя планы беларускіх навукоўцаў
26 студзеня будуць адзначаць сваё прафесійнае свята навукоўцы.
Да гэтага дня самыя светлыя розумы Беларусі падрыхтаваліся дасканала і плённа. Касмічны спадарожнік, робататэхніка, дакладнае земляробства, электрамабілі, фармацэўтыка і вывучэнне Антарктыкі... Гэта далёка не поўны спіс сфер дзейнасці нашых навукоўцаў.
Вядома, за вялікімі дасягненнямі стаіць і сур'ёзная колькасць спецыялістаў. У Беларусі на навуковай ніве працуюць каля 26 тысяч чалавек. Гэта прафесары, акадэмікі, дактары навук, аспіранты і ўсе, хто мае дачыненне да навуковай дзейнасці. Сярэдні ўзрост навуковых работнікаў у Акадэміі навук не дасягае і 46 гадоў. Трэць з іх - моладзь да 29. Штогод у НАН прыходзяць ад 300 да 350 лепшых выпускнікоў беларускіх ВНУ.
Штогод фарміруецца топ-10 самых значных дасягненняў акадэмічных навукоўцаў. Сёлета ў спіс трапілі распрацоўкі ў сферы IT для міністэрстваў аховы здароўя і адукацыі. Партатыўны суперкамп'ютар, які здольны выконваць 20 трыльёнаў аперацый за секунду, высокаканкурэнтныя беспілотныя лятальныя апараты, ДНК-пашпартызацыя чалавека і, вядома, новая лінейка сельскагаспадарчай і іншай спецтэхнікі.
Сусветная навуковая супольнасць таксама не абыходзіцца без нашых спецыялістаў. Беларускія навукоўцы супрацоўнічаюць больш чым са 100 навуковымі цэнтрамі свету (Кітай, Карэя, Індыя, Арменія, Узбекістан, Пакістан). З мінулага года працуем з сусветнымі навуковымі лідарамі - Ізраілем і Германіяй.
На гэты год у беларускіх навукоўцаў не менш амбіцыйныя задачы. Сфарміраваць навуковую базу для стварэння штучнага інтэлекту, засваенне новых відаў металічных кампазіцыйных матэрыялаў, вуглеплатыкаў і шклопластыкаў, а таксама развіццё электрааўтамабілебудавання.
Уладзімір Гусакоў, старшыня прэзідыума НАН Беларусі:
"І не толькі электрамабілі, але і малы электратранспарт - скутары і веласіпеды, і матацыкл. Зараз адпрацоўваем свой беларускі электраматацыкл. Мяркую, што сёлета зможам яго прадэманстраваць".
Зараз усё, што распрацоўваецца, усё ўкараняецца. Кіраўнік дзяржавы паставіў такую задачу. Каб распрацоўкі на паліцах не знаходзіліся, а адразу ж укараняліся, выкарыстоўваліся ў эканоміцы краіны. Мы гэтага дабіліся!".
76 млн. рублёў на навуку
Адзначым, фінансаванне навуковай дзейнасці летась склала 76 мільёнаў рублёў. Рэалізавана 98 інавацыйных праектаў, і ўведзеныя ў эксплуатацыю 8 новых вытворчасцяў.