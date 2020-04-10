Ангела Меркель: Апошнія змяненні ў лічбах даюць падставу для асцярожнай надзеі

Крывая росту колькасці новых выпадкаў заражэння COVID-19 у Германіі павольна выраўноўваецца. Па словах канцлера ФРГ Ангелы Меркель, апошнія змяненні ў лічбах даюць падставу для асцярожнай надзеі. Таму ўжо на наступным тыдні Берлін можа пачаць кансультацыі аб аслабленні каранціну. Пра гэта ж піша адна з найбуйнейшых рэгіянальных газет Германіі.

У Італіі за апошнія суткі прырост тых, хто паправіўся, склаў амаль 2 тысячы чалавек. Краіна можа пачаць аслабленне каранцінных мер ужо да канца красавіка. Карэспандэнты вядучай італьянскай штодзённай газеты разважаюць наконт таго, як сітуацыя паўплывала на стан эканомікі краіны.

Матор, які працуе на 60 працэнтаў сваёй магутнасці, - такое параўнанне можна прывесці для разумення стану італьянскай эканомікі на сённяшні дзень. Спыненне дзейнасці многіх кампаній у рамках мер па стрымліванні распаўсюджвання інфекцыі каштуе больш чым трыльён еўра, або 42 працэнты ўсіх даходаў італьянскай вытворчасці і сферы паслуг. Сцэнарый супастаўляльны з "эпахальным шокам".

На фоне паляпшэння эпідэміялагічнай сітуацыі аслабляюць каранцін у Аўстрыі. Тут з 14 красавіка змогуць аднавіць працу невялікія магазіны. У Чэхіі дазволілі займацца спортам і адкрыць пункты продажу нехарчовых тавараў. У Літве на наступным тыдні змогуць аднавіць працу некаторыя віды бізнесу.