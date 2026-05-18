Апошні званок: як будуць праходзіць урачыстыя лінейкі ў Беларусі

Навучальны год падыходзіць да завяршэння, зусім хутка для тысяч выпускнікоў па ўсёй краіне прагучыць той самы апошні званок - сімвал развітання са школай, дзяцінствам і старту дарослага жыцця.

Ужо ў суботу, 23 мая, адбудзецца адна з найважнейшых падзей для выпускнікоў школ - урачыстыя лінейкі, якія пройдуць ва ўсіх школах Беларусі. У гэты дзень яны змогуць выказаць словы падзякі настаўнікам і бацькам. Таксама для ўсіх выпускнікоў "Мінск-Арэна" расчыніць свае дзверы 23 мая, каб адзначыць гэты знамянальны дзень. З 17:00 выпускнікоў будзе чакаць канцэртна-забаўная праграма з запрошанымі гасцямі і творчымі нумарамі.