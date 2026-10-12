Апошнія авацыі: Беларусь развіталася з Валянцінай Гаявой
12 кастрычніка Беларусь развіталася з народнай артысткай Беларусі Валянцінай Гаявой. Міністр культуры Беларусі зачытаў спачуванні ад кіраўніка дзяржавы на грамадзянскай паніхідзе. У апошні шлях яе праводзілі пад апладысменты ў знак прызнання і любові.
Валянціна Іванаўна - жанчына з даволі незвычайным лёсам. Цікава, што менавіта ўраджэнка поўдня Расіі змагла танчэй за ўсіх адчуць душу беларускага танца. Яна здзейсніла рэвалюцыю - звязала старажытныя абрады з высокай харэаграфіяй і ўлюбіла ў Беларусь увесь свет (гл. відэа).