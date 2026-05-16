Апошнія званкі пройдуць ва ўсіх школах Мінска 23 мая

Апошнія званкі пройдуць у школах і гімназіях Мінска 23 мая ў фармаце ўрачыстых лінеек. Аб гэтым падчас аператыўнай нарады расказала першы намеснік старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Людміла Ляхновіч, перадае агенцтва "Мінск-Навіны".

"У 12:30 выпускнікі сталічных устаноў адукацыі ўскладуць кветкі да стэлы "Мінск - горад-герой". І ў гэты ж дзень вечарам па традыцыі ў "Мінск-Арэне" пройдзе гарадское свята "Апошні званок" для выпускнікоў 11-х класаў. У святочнай праграме будуць задзейнічаны больш чым 500 удзельнікаў. Гэта творчыя калектывы, індывідуальныя выканаўцы, навучэнцы і педагогі", - дадала Людміла Ляхновіч.