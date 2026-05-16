3.81 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
Апошнія званкі пройдуць ва ўсіх школах Мінска 23 мая
Апошнія званкі пройдуць у школах і гімназіях Мінска 23 мая ў фармаце ўрачыстых лінеек. Аб гэтым падчас аператыўнай нарады расказала першы намеснік старшыні камітэта па адукацыі Мінгарвыканкама Людміла Ляхновіч, перадае агенцтва "Мінск-Навіны".
На ўрачыстыя лінейкі запросяць прадстаўнікоў органаў дзяржаўнага кіравання, дэпутатаў усіх узроўняў, вядомых дзеячаў культуры, спорту.
"У 12:30 выпускнікі сталічных устаноў адукацыі ўскладуць кветкі да стэлы "Мінск - горад-герой". І ў гэты ж дзень вечарам па традыцыі ў "Мінск-Арэне" пройдзе гарадское свята "Апошні званок" для выпускнікоў 11-х класаў. У святочнай праграме будуць задзейнічаны больш чым 500 удзельнікаў. Гэта творчыя калектывы, індывідуальныя выканаўцы, навучэнцы і педагогі", - дадала Людміла Ляхновіч.
Да пачатку і заканчэння свята прадугледжана павелічэнне колькасці рухомага саставу грамадскага транспарту.
"Выпускныя вечары сёлета адбудуцца 12 чэрвеня. Урачыстая частка з уручэннем дакументаў аб адукацыі адбудзецца непасрэдна ва ўстановах адукацыі. Другая частка выпускных пройдзе ў новым фармаце - на буйных сталічных сацыякультурных пляцоўках. Гэта Футбольны манеж, Палац спорту, "Чыжоўка-Арэна" і спартыўна-культурны цэнтр Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў", - дадала Людміла Ляхновіч.