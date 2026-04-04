Аранжавы ўзровень небяспекі аб'яўлены ў Беларусі на 6 красавіка
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Беларусі на 6 красавіка аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. Паводле прагнозаў, чакаецца моцны вецер з парывамі да 20 м/с, у другой палове дня магчымы дождж і навальніца, у некаторых раёнах чакаецца мокры снег.
Ратавальнікі раяць абыходзіць хісткія будынкі, дамы з няўстойлівым дахам, дрэвы і розныя будынкі павышанай рызыкі. Вадзіцелям і пешаходам рэкамендуюць быць вельмі ўважлівымі на дарозе.