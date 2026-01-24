3.74 BYN
2.85 BYN
3.33 BYN
Аранжавы ўзровень небяспекі: цыклон "Ляоні" рухаецца на Беларусь
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Цыклон "Ляоні" ідзе ў Беларусь: з 26 студзеня ападкі ў выглядзе ледзянога дажджу накрыюць амаль усю краіну, на поўначы будзе снег і завеі. К вечару сіноптыкі прагназуюць галалёд і парывісты вецер.
У Мінску снег днём пяройдзе ў дождж, дарогі і тратуары пакрыюцца лёдам, з-за чаго стануць зонамі павышанай рызыкі.
Галалёдзіца чакаецца паўсюдна, на поўначы дадасца снежны накат. Падчас такога надвор'я вадзіцелям і пешаходам варта быць вельмі ўважлівымі.