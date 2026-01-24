Глядзець анлайнПраграма ТБ
Аранжавы ўзровень небяспекі: цыклон "Ляоні" рухаецца на Беларусь

Цыклон "Ляоні" ідзе ў Беларусь: з 26 студзеня ападкі ў выглядзе ледзянога дажджу накрыюць амаль усю краіну, на поўначы будзе снег і завеі. К вечару сіноптыкі прагназуюць галалёд і парывісты вецер.

У Мінску снег днём пяройдзе ў дождж, дарогі і тратуары пакрыюцца лёдам, з-за чаго стануць зонамі павышанай рызыкі.

Галалёдзіца чакаецца паўсюдна, на поўначы дадасца снежны накат. Падчас такога надвор'я вадзіцелям і пешаходам варта быць вельмі ўважлівымі.

Грамадства