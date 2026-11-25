25 лістапада ў Беларусі стартавала праверка аднаго з найважнейшых элементаў сістэмы нацыянальнай бяспекі - атрадаў народнага апалчэння. Яна ахопіць усю вертыкаль - ад урада да мясцовых выканкамаў.

Як паведаміў дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч, распараджэнні Прэзідэнта аб праверцы былі ўручаны ва ўсіх абласцях Беларусі. Ён асабіста перадаў канверт з распараджэннем кіраўніка дзяржавы губернатару Мінскай вобласці. У кожнай вобласці правяраць 2-3 райвыканкамы, у кожным з іх - 1-3 сельсаветы, якія непасрэдна фарміруюць атрады. Асаблівая ўвага - узаемадзеянню з Узброенымі Сіламі па атрыманні зброі і боепрыпасаў, а таксама занятках па баявым згуртаванні пад кіраўніцтвам тэрытарыяльных органаў МУС. Менавіта за міліцыяй - непасрэднае кіраўніцтва атрадамі на месцах.