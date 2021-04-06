3.67 BYN
Артур Зельскі пра важнасць захавання гістарычнай памяці
Ці трэба баніць за экстрэмісцкі кантэнт, і як процідзейнічаць дэструктыўнай інфармацыі, якая парушае гістарычную канву, калі ў справе замешана абыякавасць, якая грунтуецца на няведанні? Ці ўсвядоміць моладзь увесь жах вайны? Сваім меркаваннем у студыі праекта "Скажынемаўчы" падзяліўся дырэктар мемарыяльнага комплексу "Хатынь". На ўласным прыкладзе Артур Зельскі распавёў пра ваенную драму сваёй сям'і, знішчальнасць фашысцкага рэжыму і піянераў-герояў, якія набліжалі агульную Перамогу.
Ці сапраўды Хатынь спалілі ў адплату за смерць фаварыта Гітлера? Чаму ў мемарыяльным комплексе лічаць недарэчным інтэрактыўныя гульні ў вайну, і які працэнт інфармацыі аб выпаленай зямлі сёння даступны?