Арына Сабаленка адкрыла новыя тэнісныя корты ў Мінску

14 ліпеня першая ракетка свету Арына Сабаленка падарыла сапраўдны цуд юным беларускім спартсменам. Лідар сусветнага рэйтынгу ўрачыста адкрыла тэнісныя корты побач са сваёй роднай 86-й школай.

Корты носяць імя Арыны Сабаленкі і натхнёныя яе характарам. Карыстацца імі будуць маладыя тэнісісты і аматары тэніса.

Свае першыя крокі чатырохразовая пераможніца турніраў "Вялікага шлема" рабіла менавіта ў Мінску. Арына Сабаленка правяла майстар-клас для юных здольнасцяў СДЮШАР "Змена". Падзялілася прафесійнымі парадамі, адказала на пытанні і напэўна запаліла не адну дзіцячую мару.

Вяртанне ў родную школу, прызналася першая ракетка свету, выклікала ў яе асаблівыя эмоцыі. "Столькі добрых успамінаў, столькі натхняльных эмоцый і радасці. Вельмі рада зноў апынуцца дома, пагутарыць з сябрамі, якіх даўно не бачыла, пабываць у школе, дзе ўсё пачыналася і дзе мне ў свой час вельмі моцна дапамаглі", - сказала спартсменка.

Такія сустрэчы, паводле слоў тэнісісткі, натхняюць не толькі дзяцей, але і яе саму.

Удзельнікі ўрачыстага адкрыцця таксама змаглі атрымаць асабісты аўтограф першай ракеткі свету. Пахварэць за Арыну ў найбліжэйшы час можна будзе на турніры ў Таронта, які стартуе 2 жніўня.