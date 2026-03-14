Асаблівая ўвага - бяспецы: у Беларусі праходзіць Тыдзень фінансавай дасведчанасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У эпоху кіберпагроз, якія ў першую чаргу накіраваны на ўразлівыя сацыяльныя групы, у Беларусі асаблівую ўвагу надаюць навыкам фінансавай дасведчанасці моладзі. У нашай краіне праходзіць тэматычная інфармацыйная кампанія па павышэнні дасведчанасці моладзі аб фінансах. Удзельнікі на працягу тыдня будуць наведваць майстар-класы, адкрытыя лекцыі аб разумных сэрвісах, лічбавых інструментах, штучным інтэлекце.
Асаблівая ўвага надаецца бяспецы: як распазнаць ашуканцаў, абараніць свае сродкі і захаваць кантроль над асабістымі фінансамі ў лічбавым асяроддзі. Такая інфармацыйная кампанія традыцыйна праводзіцца ў сакавіку па ўсім свеце.