Асноўныя правілы кібербяспекі павінен ведаць кожны, для ашуканцаў сёння няма меж
Аўтар:Яніна Клімовіч
З развіццём тэхналогій змяняюцца схемы і спосабы падману. Для павышэння дасведчанасці грамадзян аб новых пагрозах і фарміравання культуры бяспечных паводзін у інтэрнэце з 24 лістапада па 1 снежня ў Беларусі прайшоў тыдзень пад знакам кібербяспекі.
Правілы бяспечных паводзін у інтэрнэце, абарона персанальных звестак і рызыкі зносін у сацыяльных сетках - пытанні, якія аб'ядналі школьнікаў сталічнай СШ № 59. Прафілактыка - лепшая зброя ў процідзеянні анлайн- і тэлефоннаму махлярству (падрабязнасці ў відэа).