Асвод папярэджвае рыбакоў: не варта рызыкаваць жыццём
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З прыходам адлігі небяспеку ў сабе ўтойвае лёд на вадаёмах. Асвод папярэджвае рыбакоў: не варта рызыкаваць жыццём. Выходзіць на пакрыццё трэба толькі ў бяспечных і правераных месцах. Сваімі каардынатамі неабходна дзяліцца з найбліжэйшай станцыяй Асвод і сваякамі перад тым, як адправіцца на здабычу. Абавязковы набор: выратавальная камізэлька, зачэпы і вяроўка.
Дапамогу рыбаку ў аператыўным рэжыме Асвод аказаў на возеры Мястра Мядзельскага раёна. Да месца надзвычайнай сітуацыі прыйшлося падыходзіць на аэралодцы "Пірання". Двух рыбакоў не атрымалася выратаваць на Вілейскім вадасховішчы. Усяго ў 2025 годзе ратавальнікі Асвода Мінскай вобласці выязджалі на дапамогу людзям на лёдзе больш за 30 разоў.