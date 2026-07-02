Атака УСУ на аўтобус з беларусамі ў Бранскай вобласці - што вядома на дадзены момант

Здымачная група "Першага інфармацыйнага" працягвае працу ў Гомельскай вобласці, а канкрэтна ў Добрушы. На спецыяльнай стаянцы зараз знаходзіцца аўтобус, які 2 ліпеня быў атакаваны беспілотнікам у Бранскай вобласці.

Пашкоджаны пярэднія дзверы і бакавое шкло. Вядома, што пацярпелі 2 вадзіцеля і пасажыр. Для аказання медыцынскай дапамогі іх адправілі ў Гомельскую абласную бальніцу.

Зараз з астатнімі пасажырамі аўтобуса працуюць праваахоўнікі.

Следчы камітэт Расіі ўзбудзіў крымінальную справу па факце тэрарыстычнай атакі, учыненай узброенымі фарміраваннямі Украіны на пасажырскі аўтобус у Бранскай вобласці.

Гэтая ўжо другая за апошнія 2 тыдні атака беспілотнікам на аўтобус з беларускімі грамадзянамі. 17 чэрвеня дрон УСУ атакаваў у Бранскай вобласці аўтобус, які ехаў з Беларусі ў Геленджык. У ім знаходзіліся 44 чалавекі, з іх 28 - дзеці з футбольнай каманды.

Тады ў выніку ўдару загінула цяжарная жанчына.