Аварыйна-небяспечныя ўчасткі дарог пад кантролем ДАI гэтымі выхаднымі
Аварыйна-небяспечныя ўчасткі дарог пад кантролем Дзяржаўтаінспекцыі. Сёння і ў найбліжэйшыя некалькі дзён пад пільнай увагай парушэнні, якія з'яўляюцца асноўнымі прычынамі ДТЗ. Гэта невыкананне правілаў дарожнага руху, асабліва ў цёмны час сутак, парушэнне хуткаснага рэжыму і правілаў перавозкі пасажыраў. Не застануцца без увагі аўтаўладальнікі, якія не карыстаюцца зімовымі шынамі. Супрацоўнікі аўтаінспекцыі раяць выконваць бакавы інтэрвал і дыстанцыю пры тармажэнні. Асаблівая ўвага пешаходам, якія пераходзяць праезную частку.
На кантролі ДАІ і вадзіцелі ў стане алкагольнага ап'янення. Да дзясятага снежня ў сталіцы будзе дзейнічаць прафілактычная акцыя. Аўтаінспектары просяць людзей інфармаваць аб прысутнасці на дарозе вадзіцеляў у нецвярозым стане.