Аварыйныя брыгады, патруляванне і палівамыечная тэхніка: спякота трымае Беларусь у тонусе
Моцная спякота не адыходзіць. У Беларусі 6 жніўня зноў аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Вось ужо некалькі дзён краіна жыве ва ўмовах пякучай спёкі. Задзейнічана спецтэхніка для астуджэння вуліц, драбнеюць вадаёмы і рэкі, а тэмпература дасягае пікавых значэнняў.
Беларусь другія суткі знемагае ад анамальнай спёкі. На поўдні паветра распалілася да 40 градусаў, на поўначы - ад 29 да 32 градусаў. Тэмпературныя рэкорды фіксуюцца не толькі на сушы, але і ў вадаёмах: вада прагрэлася да пікавых значэнняў.
Аварыйныя брыгады пераведзены на кругласутачны рэжым. Асноўная ўвага надаецца стабільнай рабоце жыццезабеспячэння. На выпадак перагрузак падрыхтаваны рэзервовыя крыніцы харчавання. Лясы і паркі патрулююць узмоцнена, каб не дапусціць пажараў, пры неабходнасці задзейнічаюць палівамыечную тэхніку. Дарогі ў спякоту цыклічна паліваюць для астуджэння і абароны ад дэфармацыі, а кветнікі і зеляніну даглядаюць строга па графіку - паліваюць ранняй раніцай або на заходзе сонца для глыбокага ўвільгатнення каранёў.
Спякота працягвае трымаць Беларусь у тонусе.