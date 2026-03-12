3.73 BYN
Авіяцыя МНС дапамагае шукаць пашкоджанні цепласетак Мінска з дапамогай цеплавізараў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Маніторынг цепласетак з паветра з дапамогай авіяцыі МНС: верталёты Мі-8 з цеплавізарамі на борце аблятаюць Мінск уначы, каб зафіксаваць анамаліі і скласці карту пашкоджанняў падземных камунікацый пасля зімы.
Пасля 15 гадзін палётаў (менавіта столькі трэба, каб ахапіць увесь горад зверху) даныя перададуць інжынерам цепласетак, якія пачнуць ухіленні пашкоджанняў.
Зараз ідэальнае надвор’е для такога віду работ. Таму завяршыць палёты плануюць за тры дні.