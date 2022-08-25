У Мінску фіксуюць вялікую колькасць аўтахламу
Жыхары сталіцы ўсё часцей пакідаюць транспартныя сродкі, якія не эксплуатуюцца на стаянках і займаюць парковачныя месцы. Нярэдка аўтахлам становіцца прычынай дзіцячага траўматызму і пажараў. Акрамя таго, кінутыя машыны перашкаджаюць праезду спецтэхнікі МНС і хуткай дапамогі. Таму ў раёнах горада вядуць строгі ўлік нерухомасці на колах.
Калі на працягу трох месяцаў пасля перамяшчэння на спецстаянку гаспадар не аб'явіўся, аўто адпраўляюць ва ўтыль. Дарэчы, у сталіцы ўлік забытых аўто вядзецца ў рэжыме анлайн у электронным журнале.