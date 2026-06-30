Ажыўшыя старонкі гісторыі ў дзесяці вагонах: "Цягнік Перамогі" зрабіў прыпынак у Віцебску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Па рэгіёнах Беларусі працягвае падарожжа "Цягнік Перамогі". Унікальны перасоўны музей 30 чэрвеня зрабіў прыпынак у Віцебску.
10 вагонаў - гэта ажыўшыя старонкі гісторыі: пачатак Вялікай Айчыннай вайны, абарона Брэсцкай крэпасці, утрыманне ў канцлагерах і, вядома, Перамога.
Атмасферу кожнага эпізоду ўзнаўляюць мультымедыйныя ўстаноўкі, аб'ёмны гук, дынамічнае святло і нават тактыльныя эфекты, якія дазваляюць прачуць холад акопаў або жар полымя.
У Віцебску "Цягнік Перамогі" прабудзе 2 дні. Наступны і фінальны прыпынак - у Мінску.