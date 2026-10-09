Бабруйск прымае Форум гарадоў-пабрацімаў Беларусі і Расіі
Бабруйск прымае Форум гарадоў-пабрацімаў Беларусі і Расіі. У фокусе ўвагі - перспектывы супрацоўніцтва ва ўсіх сферах.
Рух пабрацімства аб'ядноўвае 35 гарадоў і райцэнтраў Беларусі і больш за 90 гарадоў і муніцыпальных утварэнняў Расіі. У планах - фарміраванне маштабнай праграмы прыгранічнага супрацоўніцтва.
Падпісаны новыя пагадненні аб пабрацімстве. Партнёрскія адносіны ўстанавілі Лунінец і Вадская акруга Ніжагародскай вобласці, Круглае і Расказава, а таксама Касцюковічы і Нарская акруга (больш падрабязна - глядзіце відэа).