Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Бабруйск прымае Форум гарадоў-пабрацімаў Беларусі і Расіі

Аўтар:

Бабруйск прымае Форум гарадоў-пабрацімаў Беларусі і Расіі. У фокусе ўвагі - перспектывы супрацоўніцтва ва ўсіх сферах.

Рух пабрацімства аб'ядноўвае 35 гарадоў і райцэнтраў Беларусі і больш за 90 гарадоў і муніцыпальных утварэнняў Расіі. У планах - фарміраванне маштабнай праграмы прыгранічнага супрацоўніцтва.

Падпісаны новыя пагадненні аб пабрацімстве. Партнёрскія адносіны ўстанавілі Лунінец і Вадская акруга Ніжагародскай вобласці, Круглае і Расказава, а таксама Касцюковічы і Нарская акруга (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама